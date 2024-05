Il presidente della Commissione europea è sotto inchiesta per presunto sostegno a crimini legati all’occupazione

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

Lunedì la Corte penale internazionale (CPI) ha chiesto formalmente un’indagine sulla possibilità che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sia complice dei crimini di guerra dell’occupazione e del genocidio in corso a Gaza.

Secondo un documento del “Gruppo di sostenitori dei diritti per gli impegni internazionali” in Francia e dell'”Istituto internazionale di Ginevra per la ricerca sulla pace”, vengono presentate prove del sostegno di von der Leyen all’occupazione israeliana, che consente loro di “commettere crimini di guerra in corso e genocidio nella Striscia di Gaza.”

Il documento suggerisce che le dichiarazioni di von der Leyen “hanno aiutato o incitato in qualsiasi modo alla commissione o al tentativo di commissione di crimini contro l’umanità e di genocidio che vengono ancora commessi nei territori palestinesi occupati”.