Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 27/05/2024

3a commissione: parere favorevole agli articoli della omnibus

Fondo di rotazione, contributi per il trasporto di persone e rifugi alpini: la commissione approva gli articoli da 15 a 24, 38 e 39 del disegno di legge 20/24 presentato dalla Giunta provinciale.

