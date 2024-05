(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 COMUNI, APPENDINO (M5S): DA MELONI SOLO TAGLI, MA PER ARMI E BANCHE SOLDI LI TROVA SEMPRE

Torino, 27 mag. – “E’ assurdo tagliare sui Comuni che sono il primo terminale a cui si rivolgono i cittadini. Purtroppo questo governo ha tagliato sulla sanità, sulla scuola, ha tagliato il PNRR e ora taglia anche ai comuni: una Giorgia Meloni che si definisce di popolo e in realtà va contro i bisogni del popolo mentre per le armi e per le banche riesce sempre a trovare i soldi”. Così alla stampa a Torino la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.

