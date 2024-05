CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MARTEDì 28 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

PRESIDENTE

📌Indirizzo di saluto alla proiezione del film “C’è anche domani”, sulla vita di Ennio Doris, diretto da Giacomo Campiotti. Intervengono anche: Fedele Confalonieri, Lina Doris, Sara Doris. Modera la giornalista Safiria Leccese. Diretta webtv Camera

CAPIGRUPPO H13

AULA

📌11 Interrogazioni

📌14 Preavviso votazioni

🔵👉14.30 Commemorazione strage di Piazza della Loggia.

👉A seguire in odg:

Pdl Conflitto interessi;

Mozioni Governance europea;

Pdl Collegio sindacale;

Ddl Autonomia differenziata

COMMISSIONI

📌11.30_Attività produttive – Audizioni in tema di concessione di spazi pubblici alle imprese di pubblico esercizio (FIEPET, CNA e Confartigianato)

📌12_Attività produttive – Audizione del presidente AGCM, Roberto Rustichelli, sul passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia elettrica

📌12_Antimafia – Audizione di Nicola Piacente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

📌12_Femminicidio – Audizione del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Istruzione, Giuseppe Cerrone

📌13_Lavoro – Audizione INAIL sul rapporto AI-mondo del lavoro

📌12.30_Affari costituzionali e Giustizia – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (referente)

📌13.30_Lavoro – Audizioni in tema di riduzione dell’orario di lavoro

📌14_Cultura – Partecipazione delle persone con disabilità a spettacoli o a manifestazioni sportive: audizioni

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio. Convegno PFAS stop ai veleni. Partecipa Vicepresidente Costa. Diretta webtv

📌10.30 Sala del Cenacolo. Convegno: “Ness1escluso: un modello multisportivo per persone con disabilità cognitivo-relazionale”. On. Vaccari, Segretario di Presidenza. Diretta webtv

📌11 Sala della Regina. Relazione annuale 2024. Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla Rete Tim.

📌11 Sala Matteotti. Presentazione del libro: “Ventuno le donne che fecero la Costituzione. Le conquiste delle donne e le sfide che ancora ci attendono”. Vicepresidente Anna Ascani. Diretta webtv

📌11 Sala della Sacrestia. Convegno: “Storie di periferia: riportare le periferie al centro della storia”. On. Patriarca, Segretaria di Presidenza

CONFERENZE STAMPA

📌10 Pdl per Abbassamento iva pet food e spese veterinarie. Rosaria Tassinari

📌11.30 Presentazione libro “Indecifrabili”. Federico Mollicone

📌13 Elezioni Europee 2024. Gianfranco Rotondi

📌14.30 Presentazione libro “Mai più sole contro la violenza sessuale” di Nadia Maria Filippini. Stefania Ascari

📌16 Culturitalia e Made in Italy art. 31. Pino Bicchielli

📌17.30 Presentazione del volume “La sfida dei disastri in Italia”. Fabio Porta

📌19 Presentazione del libro “La vita a colori di un cane cieco”, con Marley pastore tedesco diventato il primo cane cieco a entrare nella protezione civile, addestrato alla ricerca di persone scomparse. On. Giglio Vigna