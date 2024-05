(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Pnrr, Sereni (Pd), Governo ‘mani di forbice’ colpisce sempre i più deboli

“I ministri Giorgetti e Fitto fanno a gara per tagliare fondi a Comuni e Regioni, colpendo sanità e welfare come fossero lussi che solo pochi privilegiati possono permettersi. Dopo le sforbiciate di Fitto sul PNRR, che hanno ridotto gli investimenti per ospedali, case della comunità, asili nido e prevenzione del dissesto idrogeologico, arriva ora la scure di Giorgetti che penalizza in modo irrazionale i Comuni maggiormente impegnati a realizzare i progetti finanziati con i fondi europei del PNRR. Ma qual è la bussola che guida questo Governo ‘mani di forbice’? Colpire sempre i più deboli, rendere impossibile ridurre le diseguaglianze, dare sempre meno opportunità a chi parte già svantaggiato. Non si spiegano diversamente la cancellazione del fondo affitti, i tagli per la disabilità e la sanità pubblica, la riduzione delle misure per il contrasto alla povertà. Il tutto condito con la salsa dell’autonomia differenziata di Calderoli che, anziché ridurre i divari territoriali, penalizzerà il Sud e tutte le aree meno forti del Paese. La propaganda dei decreti elettorali non basterà a coprire le malefatte di questa destra, incapace di risolvere i veri problemi degli italiani”.

Così in una nota Marina Sereni, responsabile Salute e sanità della segreteria nazionale del Pd.

Roma, 26 maggio 2024