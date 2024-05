Oggi Eroica Montalcino numero otto; tanti giovani al via sulle strade bianche della provincia di Siena

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

“Sempre più giovani e famiglie sui pedali lungo le strade bianche di Siena”

Oggi la Valdorcia e la Val d’Arbia hanno offerto la magica scenografia all’ottava edizione di Eroica Montalcino che ha visto al via oltre 2200 ciclisti in arrivo da 30 Paesi oltre l’Italia. Una nuova, straripante Eroica di primavera che cresce ed entusiasma sempre più. Un omaggio all’immenso patrimonio di umanità, gioie e sorrisi distribuiti lungo i diversi percorsi disegnati da Franco Rossi, ingegnere della felicità di un popolo che non vede l’ora di trovarsi e ritrovarsi ogni volta lungo le polverose strade bianche della provincia di Siena.

Le statistiche finali di Eroica Montalcino 2024 raccontano di 2242 partenti effettivi, di cui oltre il 22 per cento dall’estero. Al via 275 donne e tanti, tanti giovani. Questa l’osservazione più puntuale al momento di ripiegare bandiere, striscioni e stendardi distribuiti lungo i percorsi e in piazza del Popolo a Montalcino, interamente vestita a festa: “Siamo felicissimi di come Eroica Montalcino stia evolvendo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia Asd che organizza tutti gli eventi Eroica in Toscana – Vogliamo mantenere il numero limitato di partecipanti affinché la qualità della nostra proposta sia sempre molto elevata. Percepisco che a Eroica Montalcino partecipino sempre più giovani e tante famiglie. Dunque, la socialità, che noi cerchiamo di sostenere sempre, diventa la caratteristica fondamentale insieme ai valori che ispirarono Giancarlo Brocci ventisette anni fa con L’Eroica a Gaiole in Chianti. Montalcino si trova in un territorio di grande bellezza che tutto il

mondo ci invidia. Noi con Eroica ci aggiungiamo le biciclette d’epoca, le maglie di lana e i ristori d’un tempo e così la magia è davvero completa”.

A fare la cornice a tanta bellezza a pedali le numerosissime iniziative collaterali un po’ per tutti. Ad esempio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Eroica hanno redatto uno studio che mette mappa i percorsi secondari e naturali di collegamento tra i Parchi Nazionali e Geo Minerari in Italia, L’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo ha promosso il voto dell’8 e 9 giugno. Ambiente, dunque, ma anche la consapevolezza che la bicicletta può davvero salvare il mondo iniziando dalla mobilità urbana con un decalogo di intenti e propositi per ciclisti di ogni età.

A raccontare un bel po’ di Eroica Montalcino 2024 anche i giovani e giovanissimi di Radio Immaginaria per i quali la bellezza della fatica e gusto dell’impresa si coniugano con esami e verifiche a scuola; un parallelo davvero molto interessante.

Prossimo appuntamento con Eroica in Toscana è, in realtà, un doppio appuntamento; NOVA Eroica Buonconvento sabato 22 giugno, per biciclette gravel, NOVA Eroica Family domenica 23 giugno, per tutti i tipi di biciclette.

Montalcino (SI), 26 maggio 2024

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

Eroica 2024 calendar

10/2: Eroica Cuba – La Habana

13/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

14/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

12/5: Eroica Japan – Izu

26/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

08/6: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

15/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

22/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

23/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

29/6: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

24/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

07/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

14/9: NOVA Eroica California – Cambria – California

15/9: Eroica California – Cambria – California

5 e 6/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

Junior Nations’ Cup

18/4 Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

18/4 Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

19/4 Cinigiano (GR) – Siena

20/4 Siena – Montevarchi (AR)

21/4 Siena – Chiusdino (SI)

Coppa Andrea Meneghelli

19/5 Siena – Montalcino (SI)

