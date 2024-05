in ricordo di Antonio Daniele, studioso di letteratura dell’Ateneo di Udine

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Nel corso della giornata sarà approfondita la sua figura umana e scientifica

CONVEGNO IN RICORDO DI ANTONIO DANIELE

Mercoledì 29 maggio, dalle 9.30, a Palazzo Antonini, l’incontro

dedicato al docente dell’Università di Udine scomparso nel 2023

Udine, 26 maggio 2024 – La figura umana e scientifica di Antonio Daniele – dal 1999 al 2016

professore all’Ateneo friulano, prima nella Facoltà di Lingue e letterature straniere e poi nel

Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium) – sarà ricordata a Udine nel

convegno che si terrà mercoledì 29 maggio, dalle 9.30, a Palazzo Antonini (via Petracco 8, aula

Gusmani).

L’evento, a partecipazione libera, sarà avviato dai saluti del prorettore Andrea Cafarelli e della

direttrice del Dium, Linda Borean. Seguirà l’intervento di Vittorio Formentin, dell’Ateneo, intitolato

“Una promessa ad Antonio: una lettera d’amore in prosa della prima metà del Trecento”, e poi,

sempre per l’Università di Udine, quelli di Matteo Venier, sugli studi galileiani di Antonio Daniele; di

Silvia Contarini, dal titolo “Da un’intuizione di Antonio: il Mazzini di De Sanctis”, e di Giorgio Ziffer,

su “Un saggio di Hans Maver dedicato a Leo Spitzer: «Zur literarästhetischen und

literarhistorischen Methode» (Vienna, novembre 1918)”.

Dalle 15 di mercoledì prenderanno poi la parola, sempre per l’Ateneo: Rodolfo Zucco, “Sulla

poesia di Antonio Daniele”; Vincenzo Orioles, su “Una testimonianza di plurilinguismo letterario

novecentesco. Dalla Sicilia a Cividale alla scoperta del friulano: l’esperienza di Giovanni Calabrò”;

Marina Marcolini, su “Il tuo sorriso gentile. Un ricordo”. A Laura Nascimben, dell’Istituto

Comprensivo di Pagnacco e Martignacco, spetterà l’intervento conclusivo, intitolato “Antonio

Daniele professore a Udine”.

Il convegno sarà presieduto nella mattinata da Ivano Paccagnella, dell’Università di Padova, e nel

pomeriggio da Silvia Contarini, dell’Ateneo friulano. Rientra in una due giorni di studio in memoria

di Antonio Daniele (1946-2023) organizzata in collaborazione tra l’Università di Udine e

l’Accademia Galileiana di Padova. Proprio negli spazi di quest’ultima si svolgerà martedì 28

maggio, dalle 9.30, la prima delle due giornate che potrà essere seguita online attraverso il link

http://www.accademiagalileiana.it. Chi fosse interessato a seguire la giornata udinese per via telematica