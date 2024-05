(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Agia-Cia rilancia patto generazionale per l’agricoltura

Un patto generazionale per l’agricoltura, una staffetta tra under 40 del

settore e over 60 (che sono la grande maggioranza) per portare la

sperimentazione nei campi e una mobilitazione per riconnettere le aree

interne e rurali d’Italia. Queste le tre macro sfide dei giovani di

Cia-Agricoltori Italiani in Basilicata presieduta da Antonio Racioppi.

Come rivela l’ISMEA nell’ultimo Rapporto Giovani e agricoltura appena

pubblicato la quota di imprese agricole giovanili in Basilicata sul totale

è pari al 3,2%: al 2023 sono 1.702 le aziende con titolari under 35, con un

decremento in cinque anni di 218 aziende pari all’11,4%. Si tratta comunque

di imprese più dinamiche ed efficienti rispetto alla media delle aziende

agricole degli over 50, con una spiccata propensione allo sviluppo di

filiere di qualità.

E’ un turn-over tra nuove imprese giovanili e imprese cessate che preoccupa

in particolare Agia-Cia, nonostante siano 300 le nuove imprese agricole

ammesse a partecipare alla seconda fase del bando Primo Insediamento

giovani in agricoltura, nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale

Basilicata 2023-2027 e che – secondo dati della Regione – delle circa mille

giovani imprese agricole finanziate dalla Regione negli ultimi anni, il 98%

risulta ancora attivo e operante sul territorio.

Un altro dato del Rapporto ISMEA che richiede alcune valutazioni per

favorire il ricambio generazionale in agricoltura: in termini di struttura

per età della popolazione, il rapporto tra giovanissimi e anziani è

leggermente più alto della media nazionale per il Sud (57%) e le Isole

(53%), anche se due regioni del Mezzogiorno si collocano sotto la media

nazionale (Basilicata e Abruzzo) e due tra gli ultimi posti della

graduatoria (Sardegna e Molise).

Quanto alla preparazione dei giovani al lavoro agricolo, resta bassa in

Basilicata la percentuale – 5% sul totale di studenti lucani alle

superiori- di iscritti ai 5 Istituti Agrari e ai 10 Istituti Professionali

con indirizzo agrario.

Per il presidente nazionale Agia-Cia Enrico Calentini obiettivo è fare

sintesi, in particolare, intorno alla nuova legge sull’imprenditoria

agricola giovanile, rispetto alla quale non deve venire meno il ruolo delle

associazioni di categoria. La Banca delle Terre agricole, l’Osservatorio

sui terreni, il ritorno dei voucher e nuovi strumenti di accesso al

credito, il rilancio dell’Istruzione tecnica superiore hanno, infatti,

bisogno di fondi più importanti per poter decollare. Allo stesso tempo, va

rilanciata una nuova alleanza tra generazioni diverse di imprenditori e tra

giovani agricoltori di tutta Europa.

Ad accomunare tutti, l’urgenza di un progresso non solo sostenibile, ma

anche accessibile, libero da una burocrazia limitante e da disparità

inaccettabili. La necessità, quindi, di fare rete con il mondo della

ricerca, scientifica e tecnologica, per agevolare la sperimentazione nei

campi e la diffusione di piante più resistenti ai cambiamenti climatici,

per ridurre gli sprechi e il consumo di suolo; il diritto a una più equa e

inclusiva governance dei dati. E ancora, il legame con un territorio e una

ruralità che va riattivata partendo dalle relazioni. Il superamento del

digital divide nelle zone più periferiche va spinto da una mobilitazione

importante tra giovani agricoltori europei, basata sulla condivisione di

conoscenze ed esperienze, da una presa di posizione coesa riguardo le

priorità e nei confronti delle istituzioni che devono agevolarle.

Da queste azioni Agia-Cia rilancia la sua visione per dare un futuro, più

etico, al cibo e una nuova stagione “sostenibile” alla terra, per

proteggere la bellezza che è agricoltura di qualità, comunità felici,

territori rigogliosi.