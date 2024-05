(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 SALARIO MINIMO, AIELLO (M5S) A TENERINI: TAJANI INDIFENDIBILE, CON QUESTO GOVERNO LAVORATORI SEMPRE PIÙ POVERI

ROMA, 25 MAGGIO 2024 – “Fa sorridere, per non dire di peggio, la risposta della deputata di FI Tenerini alla nostra capogruppo in commissione Lavoro Valentina Barzotti. Ribadiamo e confermiamo che quella detta oggi dall’indifendibile vicepremier Tajani sul salario minimo è una stupidaggine in piena regola. Non la prima e, ne siamo certi, non l’ultima che pronuncerà su un argomento sul quale dimostra da sempre totale ignoranza. Quanto al rafforzamento della contrattazione collettiva, uno slogan vuoto che FdI, Lega e FI ripetono da tempo immemore, chiedo alla collega Tenerini: cosa avete fatto finora? Il Parlamento è diventato un decretificio ma in 19 mesi non avete trovato il tempo per occuparvi dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori italiani, sempre più stagnanti a causa delle politiche deleterie di questo Governo. Risultato: la povertà assoluta è aumentata, soprattutto fra i lavoratori dipendenti, mentre nei Paesi UE che hanno un salario minimo fissato per legge gli stipendi sono cresciuti, in taluni casi, quattro volte in più dell’inflazione. Un bel tacer non fu mai scritto”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.

