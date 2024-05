(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

MONICA LUCARELLI PORTA LE BEST PRACTICE DI ROMA

AL “B FOR GOOD LEADERS SUMMIT” DI AMSTERDAM

L’assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale

ha presentato l’innovativa “Impresa Comune” al meeting globale dei leader.

Roma, 25 maggio 2024 – Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma, è stata invitata a partecipare al gran finale della terza edizione del B for Good Leaders Summit 2024. Durante l’evento, ha presentato ai leader dei Paesi partecipanti l’innovativo progetto “Impresa Comune”. Questa iniziativa, selezionata per essere una delle più avanzate in Europa, mira a sostenere lo sviluppo sostenibile attraverso la collaborazione tra imprese e amministrazioni locali.

Il “B for Good Leaders Summit”, tenutosi negli ultimi 3 giorni ad Amsterdam, è la prima cooperativa globale che riunisce oltre 1.500 leader, tra cui fondatori, proprietari, membri del consiglio di amministrazione, dirigenti C-Suite e investitori, per discutere e co-creare il futuro delle loro organizzazioni e del nuovo modo di fare affari, contribuendo positivamente alla società. I temi centrali del summit hanno riguardato l’economia rigenerativa, la finanza sostenibile, l’attivismo aziendale, la leadership, il percorso verso B Corp, il cambiamento sistemico nel settore alimentare e la tecnologia per il bene comune.

Nel corso del suo intervento in video collegamento, l’assessora Lucarelli ha dichiarato: ” Immaginate 140.000 imprese che collaborano tra loro e con il Comune per garantire uno sviluppo sostenibile a sé stesse e alla nostra amata Roma. Pensiamo all’impatto che può avere una simile collaborazione. La visione di un’ondata di aziende che lavorano insieme per il bene comune non è solo un sogno; è una visione in attesa di realizzazione. Il progetto ‘Impresa Comune’ è un’iniziativa innovativa per trasformare Roma nella Capitale delle società benefit. Trasformare il nostro panorama economico in una potente forza positiva è alla nostra portata”.

Il “B for Good Leaders Summit” è molto più di un semplice evento. Nato proprio a Roma durante il BFGL Summit 2022, è diventato un punto di riferimento mondiale che catalizza l’energia e la passione di imprenditori e stakeholder che in questi anni ha coinvolto oltre 500 aziende provenienti da più di 50 Paesi e oltre 1.200 partecipanti, creando un forum ricco di esperienze e conoscenze condivise.

“ Il viaggio è già iniziato. La nostra visione va oltre Roma – ha concluso l’assessora Lucarelli durante il suo intervento – Siamo ansiosi di condividere le nostre esperienze con altre città, innescando un movimento globale a sostegno delle aziende sostenibili. ”