(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 DONNE E POLITICA, M5S: SE A RUOLI APICALI POSSIBILE CAMBIAMENTO CONCRETO E

CONDIVISO

Roma, 25 mag. – “L’assenza di una condizione paritaria provoca danni

irreparabili cui si deve trovare un rimedio. Abbattiamo questo soffitto di

cristallo e apriamo alle donne nei ruoli apicali. Senza stereotipi

incatenanti e lavorando sulla cultura, sin dai primi anni di scuola, e

promuovendo l’educazione affettiva e sessuale possiamo dare vita a

soluzioni concrete e condivise”. Lo dice la deputata del Movimento 5 Stelle

Stefania Ascari, durante il suo intervento a ‘UNITE Verso un nuovo genere

di politica’, evento promosso dal Comitato Politiche di Genere e Diritti

Civili del M5S in corso a Roma e dedicato alla partecipazione delle donne

in politica. “C’è tanto da fare anche sul tema del consenso esplicito”,

afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, che ha preso la

parola durante la mattinata per affrontare il delicato tema della violenza

sessuale e del consenso esplicito. “Siamo noi donne le prime e dover avere

l’ambizione di scrivere le regole che ci facciano sentire pienamente

tutelate e al sicuro. Siamo noi chiamate a disegnare i confini in un’epoca

di grandi cambiamenti in tema di relazioni tra le persone, genitorialità e

sessualità. È così – conclude Bilotti – che troveremo la forza di portare

avanti le nostre idee e i nostri diritti verso un’azione politica

equilibrata e moderna”.