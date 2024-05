Università di Firenze | Firenze Race Team, gli studenti dell’Ateneo presentano la nuova vettura senza pilota

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Firenze, 24 maggio 2024

*Comunicato stampa*

*Firenze Race Team, gli studenti dell’Ateneo presentano la nuova vettura

senza pilota*

*Sabato 25 maggio al Design Campus di Calenzano. Gareggerà in formula SAE*

Pronta a scendere in pista la nuova vettura progettata dal Firenze Race

Team – la squadra ufficiale dell’Ateneo fiorentino di Formula SAE – che

rispetto ai modelli precedenti è caratterizzata da una grande novità: è il

primo veicolo da corsa realizzato dall’Ateneo fiorentino concepito sin

dalla sua progettazione per una guida driverless (ossia senza pilota).

Sabato 25 maggio nell’aula magna del Design Campus di Calenzano (ore 10 –

gli studenti fiorentini affronteranno le prossime gare della competizione

organizzata dalla Society of Automotive Engineers, in cui si sfidano i

prototipi di monoposto progettati da giovani universitari di tutto il mondo.