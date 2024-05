(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Comunicato stampa n. 8.339

Scade il 17 giugno il termine per effettuare il versamento della rata di acconto Imu

Benevento, 24 maggio 2024 – Scade il diciassette giugno il termine per effettuare versamento della rata di acconto dell’imposta IMU per l’anno 2024. Per la città di Benevento restano invariate le aliquote 2023, approvate in Consiglio comunale con delibera numero 23 del 31 maggio 2022.

Si ricorda che è possibile effettuare il calcolo online dell’imposta e procedere alla stampa dei bollettini F24 al fine di effettuare il pagamento tramite l’apposita piattaforma, accessibile dal portale istituzionale dell’Ente, al seguente link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A783.

La stessa piattaforma offre la possibilità al contribuente di procedere al calcolo del dovuto in caso di ravvedimento operoso, che consente a chi non ha ottemperato al pagamento per gli anni pregressi di provvedervi spontaneamente riducendo l’aggravio di interessi e sanzioni.