(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *SALVA-CASA, SANTILLO (M5S): NORME IN CHIAROSCURO, SALVINI SALVI LE CASE

PURE DALLE TASSE*

ROMA, 24 MAG. – “Quando c’è da semplificare la vita ai cittadini il M5s è

sempre pronto a contribuire. Questo governo di certo non lo ha fatto con il

caro-mutui, dove non è arrivato alcun sostegno alle famiglie italiane. E

per non farsi mancare nulla ha anche fermato gli sgravi per l’acquisto

della prima casa delle giovani coppie e quelli per l’acquisto delle case a

maggiori prestazioni energetiche. In più, ha anche aumentato la cedolare

secca sugli affitti brevi. Quindi è tutto fuorché il governo “Salva-casa”.

Sul decreto odierno di Salvini, oltre al giubilo di tanti parlamentari di

Centrodestra, per adesso leggiamo soltanto formulazioni provvisorie del

testo varato oggi dal Cdm. A una prima analisi, ci sembrano diversi i punti

da approfondire. Se alcune semplificazioni vanno nella direzione giusta,

non mancano vistose criticità. Il maggior pericolo è rappresentato

dall’addio alla doppia conformità, che a nostro giudizio va limitato solo a

casi specifici e con riferimenti temporali certi, altrimenti si potrebbero

spalancare le porte a veri e propri condoni mascherati. E anche il

silenzio-assenso al posto del silenzio-diniego è pericolosissimo, in quanto

è noto che i comuni non hanno le risorse per evadere migliaia di pratiche

in 45 giorni, quindi di fatto si rischia di aprire una prateria ai soliti

furbetti. Estrema attenzione va posta anche sull’aumento delle soglie

relative alle tolleranze costruttive ed esecutive: a Salvini ricordiamo che

su muri portanti, dimensionamenti e distanza tra edifici ci sono anche le

norme sismiche che vanno rispettate. Infine, pure sui cambi di

“destinazione d’uso” serve una profonda riflessione: non possiamo

permetterci che nei nostri centri storici rimangano a vivere solo

pochissimi anziani circondati da un’orda di uffici e Air B&B: qualche

intervento sarà necessario. Per il momento siamo al cospetto ad un decreto

in chiaroscuro sul quale serviranno migliorie, perché corretto negli

intenti ma troppo approssimativo in tanti suoi punti. A Salvini ricordiamo

che l’obiettivo è quello di aiutare i semplici cittadini, non i furbi”.

Così in una nota il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.