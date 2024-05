(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *RDC, GUBITOSA (M5S): EVIDENTE CHE MELONI NON SA DI CHE PARLA*

ROMA, 24 MAGGIO 2024 – “Dopo un’arrampicata degna del miglior Messner per

giustificare la retromarcia sul redditometro, l’ennesima figuraccia

collezionata dal Governo, al Festival dell’Economia di Trento la premier

Meloni è tornata ad attaccare il Reddito di cittadinanza col suo solito

repertorio di falsità e luoghi comuni. È evidente che l’inquilina di

Palazzo Chigi parla senza conoscere, visto che le tabelle ISTAT segnalano

un calo degli occupati fra coloro che sono in possesso della licenza media,

ossia la stragrande maggioranza degli ex beneficiari ‘occupabili’ del RdC.

In più, come ha ammesso ieri il Ministero del Lavoro alla Camera

rispondendo a un’interrogazione, il Supporto formazione lavoro (Sfl) si sta

rivelando un totale fallimento. Di fronte a ciò, una presidente del

Consiglio seria chiederebbe scusa. Meloni e i suoi, con la complicità della

stampa amica, invece, hanno cancellato il RdC dopo una campagna martellante

contro presunti furbetti e divanisti. Le truffe, secondo la Guardia di

Finanza, hanno riguardato appena l’1,68% dell’intero importo speso per

finanziare la misura. Non solo. Chi si è beccato una denuncia per indebita

percezione del sussidio, anche in questo caso solo l’1,68% del totale della

platea interessata, nella quasi totalità dei casi ora viene assolto nei

tribunali. È evidente che c’è stato un accanimento verso queste persone,

tacciate come criminali ed esposte al pubblico ludibrio. Su tale

circostanza andranno accertate le responsabilità. Risultato della furia

ideologica di Meloni&Co: nel 2023 la povertà assoluta ha raggiunto il

record storico. Prima vanno a casa e meglio è per l’Italia”. Lo afferma in

una nota il deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele

Gubitosa.