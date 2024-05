(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *M5S, Villani: “Offensive e vergognose le dichiarazioni del Vice Ministro

Cirielli sul voto di scambio con il reddito di cittadinanza”*

*La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno: “Attacco

vergognoso e tentativo di distrazione, Fratelli d’Italia a corto di temi

per la campagna elettorale”*

“Esprimo la mia più ferma condanna rispetto alle recenti dichiarazioni del

Viceministro Edmondo Cirielli, che ritiene di esserci “squagliati dietro la

promessa del voto di scambio di Stato col reddito di cittadinanza, che è

fallita”. Le affermazioni del Viceministro sono gravemente offensive e

rappresentano un attacco diretto alla dignità e alla reputazione del nostro

Movimento e dei nostri sostenitori che sono sempre di più. È inaccettabile

insinuare che il Reddito di cittadinanza, una misura di civiltà, un

supporto sociale, adottato per combattere la povertà e promuovere

l’inclusione sociale, sia stato utilizzato come strumento di voto di

scambio. Tale insinuazione è un insulto per tutti quei cittadini che hanno

beneficiato di questa misura che serviva a superare momenti di difficoltà

economica. Emerge chiaramente che il Viceministro è a corto di temi e che

la campagna elettorale di Fratelli d’Italia si baserà su attacchi contro

Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, soprattutto riguardo al Reddito di

Cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle ha sempre operato con trasparenza e

onestà in favore dei cittadini, soprattutto i più deboli, lottando contro

ogni forma di corruzione e abuso di potere. Le nostre politiche sono

orientate al benessere collettivo e non al lucro personale o al vantaggio

politico”. A denunciarlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5

stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Ribadiamo il nostro impegno per una politica trasparente, giusta e volta

al progresso sociale e al bene collettivo. Non ci lasceremo intimidire da

accuse infondate e continueremo a lavorare per il benessere di tutti i

cittadini italiani, senza distinzioni e senza scopi secondari” -conclude

Villani-.

Ufficio Stampa

Nicola Arpaia