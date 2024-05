(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Il progetto “Persone al Centro” vince il premio PA A COLORI 2024

ieri la premiazione a Roma

Finalista nello stesso ambito anche “Abbiamo molto in Comune”

Monza, 24 maggio 2024. Il progetto Persone al Centro – a Monza coltiviamo talenti è stato proclamato vincitore ieri del Premio PA a colori 2024, premio attribuito durante la 35esima edizione di ForumPA. Monza è stata premiata come PA accogliente, ovvero, come “PA in grado di attrarre i nuovi talenti e di diventare luogo di lavoro che non garantisce solo sicurezza e stabilità professionale, ma anche un contesto lavorativo professionalizzante e ricco di valori e prospettive”.

Il premio ha l’obiettivo di scoprire e valorizzare i migliori progetti realizzati per rendere la PA pronta a rispondere alle sfide del futuro. Il Comune di Monza si è classificato finalista del premio PA a Colori anche con un altro progetto “Abbiamo molto in Comune”, sempre nell’ambito PA accogliente.

Il progetto. Sono 887 i dipendenti attualmente in servizio in Comune: il progetto “Persone al Centro” è stato realizzato per alimentare il cambiamento culturale dell’Ente generando un nuovo paradigma: mettere le “persone al centro”, appunto.

Numerose le iniziative attuate in questi mesi per valorizzare, coltivare e accrescere i talenti quale capitale di competenze e di creatività: “Nasce da qui, da un approccio di reciproco scambio e di fiducia, l’innovazione e la capacità di un’Amministrazione Pubblica di affrontare le sfide sempre diverse di ogni tempo”, spiega il Sindaco, che ha anche la delega al Personale.

I dipendenti sono stati accompagnati attraverso periodici momenti di incontro e confronto volti a generare un clima organizzativo aperto all’ascolto e attento a far emergere le risorse, così da esplorarne il potenziale attraverso un nuovo stile di leadership adattivo, capace di valorizzazione e tutelare il patrimonio di competenze delle persone. Ha partecipato al congresso e ritirato il premio la dirigente del Settore Risorse Umane Laura Maria Brambilla.

PA a Colori. Il premio deve il proprio nome al claim di Forum PA: per una PA a colori. Si divide in sette categorie che identificano l’ambito d’intervento dei progetti candidati: PA Accogliente; PA Aperta; PA Competente; PA Digitale; PA Semplice; PA Sostenibile e PA Vicina. L’obiettivo del Premio è quello di individuare e valorizzare i migliori progetti promossi non solo dalle amministrazioni centrali e locali, ma anche da associazioni e start-up, che si impegnano a spezzare la narrazione classica di una PA grigia e priva di capacità di rinnovamento sostenendo, con le loro iniziative, la trasparenza, l’innovazione e l’inclusività, per preparare la Pubblica Amministrazione alle sfide del futuro. I finalisti di ognuno dei sette ambiti sono stati selezionati dalla giuria del Premio sulla base delle candidature pervenute a Forum PA.

La manifestazione FORUM PA, dal 21 al 23 maggio, ha coinvolto gli Enti pubblici presso il Palazzo dei Congressi di Roma per confronti su molteplici esperienze e nuove sfide legate all’attuazione del PNRR e alla programmazione europea, alle tecnologie e ai nuovi paradigmi della trasformazione digitale, in particolare legati all’Intelligenza Artificiale.