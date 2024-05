Comunicato stampa: Volontariato ultimo incontro di formazione per volontari 28 maggio.

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 MARTEDÌ

28 MAGGIO

GENERATIVITÀ E RIFLESSIVITÀ

PER PRENDERSI CURA

Comune di Cervia, Servizi alla

Comunità, Welfare dell’Aggancio,

Sportello Cittadini

Attivi,Coordinamento

Volontariato Cervia, UILDM

Ravenna, Tavolo di

Collegamento con il Caregiver

7° incontro formazione volontari

in occasione del Caregiver Day 2024

DALLE 17.00

Casa del Volontariato via Villa Franca 8/B

Cervia

PROGRAMMA

Brevi saluti enti AVO, IOR, AUSER, SPI-CGIL

INTERVENGONO

Dott. Gianni Padoan, neurologo

Carlo Pantaleo, Formatore progetti generativi e con i caregiver

ADA Con Ravenna, Banca del Tempo, UILDM Ravenna

Francesca di Mattia, scrittrice, ricercatrice scritture autobiografiche, già caregiver

DALLE ORE 19

Proposta progetto di ricerca “Le relazioni che curano”

Francesca di Mattia e Carlo Pantaleo

PER I CAREGIVER COMPILARE QUESTIONARIO ISS SU STRESS E

GENERE https://FORMS.OFFICE.COM/E/GPVHPZPS5K?ORIGIN=IPR

LINK OPPURE INQUADRARE IL PRESENTE CODICE QR

EVENTO GRATUITO APERTO ALLA

CITTADINANZA

SARÀ OFFERTO UN BUFFET DA PARTE

DEL COORDINAMENTO DEL

VOLONTARIATO