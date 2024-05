A LAVELLO UN CONVEGNO DEDICATO ALLA MEMORIA DI DONATO CARRETTA CON PIERANGELO MAURIZIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *A LAVELLO UN CONVEGNO DEDICATO ALLA MEMORIA DI DONATO CARRETTA*

*CON PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DEL LIBRO “LA TRAPPOLA / OLTRE VIA RASELLA”

DI PIERANGELO MAURIZIO*

Sabato 25 maggio, alle ore 10, nell’aula magna dell’Istituto Solimene di

Lavello (Potenza) si terrà il convegno “Una pagina della nostra storia”

dedicato alla memoria e alla figura di Donato Carretta, originario della

cittadina. Saranno presenti il sindaco Antonio Carretta, l’assessore alla

Cultura Valentina Garripoli e il consigliere comunale Marcello Abbatista.

“Un momento importante che riguarda tutta la nostra comunità”, dichiara

Abbatista, “per far luce sulla storia per troppo tempo nascosta sul nostro

concittadino Donato Carretta”. Donato Carretta, ex direttore del carcere di

Regina Coeli, fu vittima di uno degli episodi più feroci nella Roma appena

liberata. Irreprensibile funzionario dello Stato era un testimone innocente

e scomodo sulle vicende della primavera di sangue del 1944”.

Nell’occasione il giornalista Pierangelo Maurizio presenterà in anteprima

il nuovo libro “La trappola / Oltre Via Rasella”. Il ruolo di Togliatti, la

fine di Bandiera Rossa. La verità dalle ‘carte americane’”. Migliaia di

documenti provenienti dagli archivi del governo Usa gettano nuova luce sul

“caso Carretta” e su altri episodi di quel periodo. L’attentato dei Gap a

Roma e la rappresaglia nazista alle Fosse Ardeatine non si concludono il 23