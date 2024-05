ZANGRILLO: RIDOTTI TEMPI CONCORSI DA 780 A 180 GIORNI

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

“*Con il nostro portale Ipa, che dal 2023 è l’interfaccia unica per i

concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni dispongono di uno strumento

digitale con cui selezionare il personale qualificato in tempi molto

rapidi. Le opportunità di lavoro comunicate attraverso il portale Ipa oggi

raggiungono più di 6 milioni di profili professionali e questo anche in

virtù delle intese che abbiamo firmato con il mondo delle professioni, 16

milioni d’iscritti a Linkedin. In un disegno più ampio, con la riforma del

pubblico impiego, abbiamo ridotto significativamente i tempi delle

procedure concorsuali da una media di 780 giorni, registrata alla fine del

2019, a non più di 6 mesi*”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica

amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo con un videomessaggio

al workshop

delle riviste *Azienda Pubblica* e *Mecosan “*Innovare al tempo della

policrisi*” *in corso oggi e domani all’*Università LUMSA.*

