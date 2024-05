FITTO E GEMMATO A TARANTO SABATO 25 MAGGIO ORE 17.00 SALINA HOTEL

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 *FITTO E GEMMATO A TARANTO SABATO 25 MAGGIO ORE 17 – SALINA HOTEL*

Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati.

Sabato 25 Maggio alle ore 17 al Salina Hotel di Taranto verrà presentato il candidato alle elezioni europee Francesco Ventola.

Saranno presenti il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, la Coesione ed il Pnrr Raffaele Fitto ed il sottosegretario di Stato alla Salute e Coordinatore Regionale di Fdi Marcello Gemmato.

Parteciperanno i parlamentari ed i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia del territorio oltre agli amministratori locali e coordinatori comunali di Fdi Taranto.

“Si entra nel vivo di una campagna elettorale di fondamentale importanza perché – sottolinea il presidente provinciale FdI Taranto on. Dario Iaia – farsi rappresentare al meglio in Europa significa per l’Italia avere una voce autorevole e capace di avanzare le istanze dei territori, compreso quello jonico. A Bruxelles infatti, si decidono gran parte degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale, ma anche all’ammodernamento delle infrastrutture ed in generale, alla crescita economica dei Paesi. Pensiamo, per esempio, alla Pac e a tutte le azioni comunitarie che ricadono sull’agricoltura, sull’artigianato e sull’industria, ma anche alla difesa comune.