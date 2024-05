Camera dei Deputati: Agenda di venerdì 24 maggio

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

AULA

9.30 Interpellanze urgenti

COMMISSIONI

Antimafia (Comitato Gestione dei beni sequestrati e confiscati)

11.30 – Audizione di Massimo Ferraro, Direttore della Fondazione Osservatorio Agromafie

12.30 – Audizione di Franco Giorgio De Cristoforo, Presidente dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta

EVENTI

9.30 Sala della Regina. Convegno: “Intelligenza artificiale: efficientamento dei processi e sviluppo economico. Dalle istituzioni alle startup”. Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale

10.30 Aula Gruppi parlamentari. Convegno: “Una stella di nome Ilaria Alpi”. Partecipa Vicepresidente Anna Ascani. Diretta webtv

10.30 Sala del Refettorio. Convegno: “Oblio oncologico. I passi in Europa e in Italia”. On. Marrocco

17 Sala Cenacolo. Convegno. “La libertà politica eredità dell’illuminismo”. On. Zaratti

CONFERENZE STAMPA

11:30 Fondazione Unione Africana. Aboubakar Soumahoro

16 Umberto Graziani. Il partigiano di Vestea. Andrea Casu

17.30 Presentazione del libro di Nicodemo Misiti “Uluc Ali”. Fabio Porta