Giovedì 23 luglio, ore 13

Chiosco Settimo Cielo, strada Litoranea – Varco 3

Conferenza stampa Bandi chioschi di Capocotta:

Assegnazione dei tre lotti A, B, D;

Rimozione combusti chiosco Mecs (lotto E) e Settimo Cielo (lotto C);

Bando “light” per 6 mesi per lotti C ed E.

Partecipano:

il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente, Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi