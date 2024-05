(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 [image: logo.jpg]

22 maggio 2024

*15mila in piazza a Bergamo per assistere ad Atalanta vs Bayer Leverkusen*

*Il commento del Sindaco di Bergamo*

È stata e sarà la grande festa dell’Atalanta quella di oggi nel centro di

Bergamo: 15mila persone si sono radunate davanti ai maxi-schermi voluti dal

Comune di Bergamo, installati in collaborazione con Terravision Electric,

ad assistere al grande storico successo della squadra nerazzurra nella

finale di Europa League di Dublino contro il Bayer Leverkusen.

Nessun problema, nessuna criticità si sono registrati in piazza Vittorio