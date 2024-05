(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 21 maggio 2024 REDDITOMETRO. LUCASELLI (FDI): NOI DA SEMPRE CONTRO MISURA ILLIBERALE VOLUTA DA RENZI

“Ancora una volta dalla sinistra arrivano critiche pretestuose e del tutto prive di fondamento. Fratelli d’Italia è sempre stata contraria al redditometro e, infatti, la misura prevista dal viceministro Leo va nella direzione di difendere i contribuenti onesti e migliorare il rapporto tra cittadini e lo Stato in un’ottica di maggiore equità e trasparenza. Grazie al decreto ministeriale del 7 maggio, il governo predispone limiti al potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria nell’attuare, nei confronti dei cittadini, l’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle Entrate determina poi il reddito del contribuente. È dunque evidente che non c’è alcun ritorno alla misura voluta da Matteo Renzi, quella sì illiberale. Non accettiamo lezioni da nessuno, dato che sotto il governo Meloni si è registrato il recupero record di evasione fiscale”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera Ylenja Lucaselli.

