(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 21 maggio 2024 MILANO-CORTINA 2026, SIRONI (M5S): QUADRO EMPIO, MELONI E ABODI RIFERISCANO

MILANO-CORTINA 2026, SIRONI (M5S): QUADRO EMPIO, MELONI E ABODI RIFERISCANO

ROMA, 21 MAG. – “Il dossier Milano-Cortina 2026 sta prendendo i contorni della figuraccia su scala mondiale per il nostro paese. Costi delle opere lievitati, consumo di suolo fuori scala soprattutto a Milano, litigi di “campanile” tra governatori e sindaci, lo scempio inaccettabile della pista da bob di Cortina – che difficilmente vedrà la luce in tempo per i Giochi – e ora anche le indagini dei magistrati su gare d’appalto presumibilmente “viziate”. L’operazione olimpica sta facendo acqua da tutte le parti, a venti mesi dall’accensione del braciere olimpico. Il M5s in Lombardia ha già chiesto una commissione regionale dedicata, ma ci aspettiamo prese di posizione anche da parte del governo. Giorgia Meloni sul tema non dice una parola, mentre il ministro dello Sport Abodi fa spallucce: è giunto il momento che il governo faccia un’operazione trasparenza sull’organizzazione di queste Olimpiadi. Davanti al Parlamento e quindi al paese. Questo quadro empio, con problemi che si raddoppiano con cadenza mensile, non è più tollerabile. L’esecutivo Meloni, al pari dei governatori Fontana e Zaia, in tutto questo caos hanno responsabilità abnormi”. Così in una nota la senatrice M5s Elena Sironi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle