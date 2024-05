Montecitorio a Porte Aperte, domani edizione speciale per la Notte dei Musei. Esibizione della Banda dei Carabinieri. Concerto in Sala della Regina

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

Sarà un’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte quella di domani, sabato 18 maggio. In occasione della Notte dei Musei, infatti, il palazzo sede della Camera dei deputati aprirà in serata. Alle 20 si esibirà, sul piazzale antistante, la Banda musicale dei Carabinieri, diretta dal Maestro Massimiliano Ciafrei. Il concerto – introdotto dall’Inno nazionale – terminerà alle ore 20.15. Il percorso illustrativo dei più rilevanti locali di rappresentanza di Montecitorio incrocerà anche: il cortile, visibile dopo i lavori di restauro, l’allestimento dedicato ai 75 anni dell’entrata in vigore della Costituzione e i quadri dell’artista Marta Czok nel Corridoio dei busti.

Nella Sala della Regina, invece, i visitatori assisteranno a un’esibizione musicale dei giovani talenti del Teatro dell’Opera di Roma: Valentina Gargano, soprano, Eduardo Niave, tenore, Zenoviia Anna Danchak, pianola. Il repertorio sarà per lo più pucciniano e verdiano. Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione online. Per questa edizione tutti i posti disponibili sono stati prenotati.