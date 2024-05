(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Il Ministro Sangiuliano finanzia l’istituzione del Museo Nazionale dei Sabini. Sinibaldi: “Un risultato storico, 5 milioni di euro sono il più grande finanziamento mai erogato sulla cultura. Grazie a Ministro e Governo per contribuire al rilancio della città.”Di seguito una dichiarazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi:

“Rieti ospiterà il Museo Nazionale dei Sabini nell’ex scuola Sacchetti Sassetti. La nostra Città ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano strategico ‘Grandi Progetti Beni culturali’. Un risultato straordinario che inorgoglisce l’intera comunità e ci ripaga degli sforzi condotti da oltre un anno, da quando cioè, insieme all’assessore alla cultura Letizia Rosati, abbiamo avviato un’interlocuzione serrata, costante e proficua con il Ministero, rappresentando la necessità di elevare il livello dell’offerta culturale della Città e di realizzare un unico, importante e attrattivo polo museale nel centro cittadino. Si tratta di un altro tassello fondamentale di una strategia complessiva che stiamo portando avanti con grandi risultati e che, nel giro di qualche anno, avrà trasformato il volto e le funzioni del centro storico e di altre zone della Città. Basti pensare, tra gli altri progetti, all’Università diffusa nel centro, al finanziamento per la riqualificazione dell’ex Banca d’Italia che ospiterà l’Archivio di Stato, ai lavori del Programma nazionale per la qualità dell’Abitare che riqualificheranno gran parte del centro, ai lavori della Rigenerazione Urbana di Città Giardino, al finanziamento per la riqualificazione dell’ex Stazione di granicoltura Strampelli che tornerà ad ospitare attività di formazione e ricerca. Una strategia di fatti concreti e di ingenti risorse ottenute che, inevitabilmente, si collega anche al riposizionamento della città sul piano nazionale legata ai grandi eventi che si terranno a Rieti, a partire dalle attività di L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Non posso non ringraziare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per l’ennesimo segnale di vicinanza e attenzione alla Città, il nostro assessore alla cultura Letizia Rosati per la dedizione e l’amore con i quali ha seguito il progetto e il deputato Paolo Trancassini per il sostegno costante e proficuo alla nostra provincia.

Siamo pronti per quest’altra entusiasmante sfida.”

