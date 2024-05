I discorsi parlamentari di Gianfranco Miglio, presentazione martedì alla Camera. Interviene il Presidente Fontana. Presente Leonida Miglio

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

La raccolta dei discorsi parlamentari di Gianfranco Miglio – tra la XI e la XIII Legislatura – sarà presentata martedì 21 maggio alle 10 in Sala della Lupa di Montecitorio, nel corso del convegno “Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco Miglio”. Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana introdurrà i lavori. Sarà presente anche Leonida Miglio, docente, figlio di Gianfranco. Tre le sessioni previste nel corso della giornata. La prima è dedicata a “Teoria e storia del federalismo” e accoglierà gli interventi dei professori: Luigi Marco Bassani (Stato e federazione), Benedetto Ippolito (Le origini medievali del federalismo), Zeffiro Ciuffoletti (Le idee federalistiche in Italia da Cattaneo ai nostri giorni), Marco Paolino (L’avversione al federalismo nella politica italiana). La seconda sessione (11.30-13) prevede i contributi dei docenti: Roberto Chiarini (Le origini del federalismo settentrionale), Roberto de Mattei (Il federalismo cattolico e il principio di sussidiarietà), Annamaria Amato (Luigi Sturzo e il regionalismo tra primo e secondo dopoguerra), Eugenio Capozzi (Libertà individuali, mercato, federalismo: l’Occidente di Luigi Einaudi). Nella terza sessione (15-17) il focus sarà sulla “Lezione di Gianfranco Miglio”, con le relazioni di: Damiano Palano (La ricerca sul federalismo di Miglio), Stefano Bruno Galli (Miglio e il movimento del ‘Cisalpino), Alessandro Vitale (Decentramento o autogoverno: due opposti universi. La lezione neofederale di Miglio), Ginevra Cerrina Feroni (Miglio costituzionalista), Lorenzo Castellani (Miglio storico dell’amministrazione). Conclusioni alle 17 sul tema “Uno sguardo al futuro”. Interverrà il professor Giovanni Guzzetta (quale federalismo per l’Europa?).