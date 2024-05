(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Florovivaismo: il Sottosegretario La Pietra in visita al CREA di Pescia

Ddl florovivaismo entro l’estate, più attenzione al settore e più fondi alla ricerca

“La visita al CREA di Pescia, con il suo Centro di ricerca di eccellenza inserito nel contesto produttivo del territorio ed interamente dedicato al florovivaismo mi dà l’occasione di dare due belle notizie.

La prima è per il settore: è stato approvato in commissione al Senato il disegno di legge delega sul florovivaismo – già passato alla Camera – ed entro l’estate sarà calendarizzato al Senato dove dovrebbe avere la strada spianata. Questo comporterà una maggiore attenzione al settore, più fondi alla ricerca e un ufficio dedicato al MASAF.

La seconda, per il territorio: grazie al PNRR sarà finanziato il rifacimento del Mefit, il Mercato dei fiori di Pescia.”

Così il Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra in occasione della visita al CREA Orticoltura e Florovivaismo di Pescia in cui, oltre a visitare la struttura e ad incontrare il personale, gli sono stati presentati dal direttore del Centro Daniele Massa i progetti di punta, finanziati dal MASAF, per un florovivaismo sempre più sostenibile: Biovivo, finalizzato all’applicazione di tecniche di agricoltura biologica nel vivaismo e la realizzazione nell’ambito del PNRR (contratti i filiera), di un sito sperimentale di lungo periodo per osservare gli effetti delle migliori tecnologie a disposizione, per la gestione degli input e i materiali ecosostenibili ed ecocompatibili per il florovivaismo.

