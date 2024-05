(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Comunicato stampa – Anche il dr. Moriggi va in pensione: attivato il servizio AMT

In attesa dell’inserimento di nuovi medici, dal 31 Maggio, sarà attivo per i pazienti orfani il Servizio Ambulatori Medici Temporanei AMT (Continuità Assistenziale Diurna Diffusa – Ambulatori diffusi).

Venerdì 31 maggio 2024 (ultimo giorno lavorativo Giovedì 30 maggio) il Dr. Giovanni Moriggi cesserà definitivamente l’attività, per pensionamento, nell’ambito di Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio e Filago.

In attesa dell’inserimento di un nuovo MMG, g li Assistiti potranno utilizzare il Servizio “ Ambulatori Medici Temporanei AMT” (già Ambulatori Diffusi), che prevede la possibilità di prenotare visite occasionali (dal 31/05) da un medico di Ruolo Unico disponibile:

* presentandosi personalmente agli sportelli della Casa di Comunità di Ponte San Pietro (c/o PUA – Punto Unico di Accesso ) o telefonando allo 035/603364, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (rispondono gli operatori del PUA);

* rivolgendosi alle farmacie aderenti (bit.ly/PHARMACADD)

* in autonomia con l’ APP Ambulatori Diffusi sul telefono cellulare ( https;//tinyurl.com/377c7kh8 );

* negli ambulatori delle Infermiere di Famiglia e di Comunità IfeC nelle Case di Comunità di Ponte San Pietro, Dalmine, Treviglio, Martinengo o negli ambulatori IFEC periferici di Calusco d’Adda, Cisano Bergamasco, Caravaggio, Cologno al Serio, Calcio, Zanica e Cividate al Piano.

Resta sempre possibile, per gli ex Assistiti, richiedere a un qualsiasi Medico, anche fuori ambito, la sua accettazione scritta . L’assegnazione del Medico sarà possibile solo se lo Stesso non ha raggiunto il massimale di scelte a Lui attribuito. Resta confermata la possibilità di accedere alle postazioni di Continuità Assistenziale (previa telefonata al n. 116117), secondo le indicazioni della Centrale Operativa Regionale, anche per le richieste di certificati di malattia.

Qualora si riuscisse a reperire un nuovo sostituto si provvederà ad informare gli utenti con i canali usuali.

