COMUNICATO STAMPA 17 MAGGIO – NOTTE BIANCA DEI MUSEI E DEEJAY TEN, MODIFICHE ALLA VIABILITA’

NOTTE BIANCA DEI MUSEI E DEEJAY TEN, TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Treviso, 17 maggio 2024

Sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei e dell’apertura del Deejay Village, ci saranno alcune modifiche alla sosta e alla viabilità nel centro cittadino di Treviso.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 8 alle ore 24 di sabato su: via Santa Caterina, via Sant’Agostino, via Manzoni (nel tratto tra via Case di Ricovero e via Ferrarese), piazza Borsa (stalli moto), piazza San Francesco, piazza Pio X (intera area parcheggio), via dei Dall’Oro (tratto tra via Longhin e piazza Pio X ).

Per quanto riguarda la viabilità, a partire dalle ore 9 del 18 maggio, l’accesso di porta Manzoni e delle vie e strade afferenti all’area del villaggio di piazzale Burchiellati, potranno essere chiuse alla circolazione veicolare. Le deviazioni saranno attuate in loco a mezzo di personale preposto e a seconda dell’afflusso pedonale sulle aree circostanti.

Inoltre, nella giornata di sabato 18 maggio le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive saranno se necessario anticipate rispetto alle ore 15.30 e posticipate fino alle ore 24, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire un regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni in programma.

Si ricordano inoltre le modifiche alla viabilità e la sosta per domenica 19 maggio, giorno della Deejay Ten, corsa evento promossa dall’emittente radiofonica Radio Deejay con partenza alle ore 9.30.

Divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti aree logistiche:

– Piazzale Burchiellati: dalle ore 23 del 15 maggio alle ore 19 del 20 maggio nell’intera area;

– Viale Burchiellati: dalle ore 23 del giorno 17 maggio e fino alle ore 19 del giorno 19 maggio nell’ intera area;

– Piazza Matteotti: dalle ore 8 del giorno 18 maggio e fino alle ore 18 del giorno 19 maggio nell’intera area ed anche sugli stalli esterni alla piazza;

– Via Castello d’Amore (park centro anziani) dalle ore 4 alle ore 13 del 19 maggio;

– Via U. Foscolo (park ex Telecom) dalle ore 4 alle ore 13 del 19 maggio;

– Viale Nino Bixio nel tratto da porta Piave a porta San Tomaso su ambo i lati compresa l’area della curva dello stadio dalle ore 23 del 18 maggio alle ore 14 del 19 maggio;

– Borgo Mazzini e Borgo Cavalli su ambo i lati dalle ore 23 del 18 maggio alle ore 14 del 19 maggio;

– Corso del Popolo nel tratto di fronte al Banco di Sondrio (via Toniolo) dalle ore 23 del 18 maggio alle ore 14 del 19 maggio.

Divieto di sosta lungo tutto il percorso di gara dalle ore 1 alle ore 12 del giorno 19 maggio su: viale F.lli Cairoli (tratto tra porta San Tomaso e porta Manzoni), stalli fronte Bassanello, stalli esterno Santi Quaranta, via LungoSile Mattei (intero tratto), Largo De Gasperi, via degli Scaligeri, viale Cadorna, Corso del Popolo, Riviera Santa Margherita, riviera Garibaldi, via dei Mille, via Carlo Alberto, via Martiri della Libertà (stalli moto), via Manin, via Riccati, Borgo Cavour, via Fabio Filzi, viale C. Battisti, via G. D’Annunzio, piazza Pio X, via San Nicolo, via Mura San Teonisto, viale D’Alviano, v.le Frà Giocondo, piazza Trentin, piazza Indipendenza, via Indipendenza, piazza San Vito, via Campana, via Sant’Antonio da Padova ;

Divieto di circolazione dalle ore 4 alle ore 12 del giorno 19 maggio sul tratto di circonvallazione esterna (PUT) compreso tra porta Carlo Alberto e porta San Tomaso ovvero viale Jacopo Tasso viale Nino Bixio con prefiltro di deviazione del traffico veicolare da viale F.lli Bandiera – Dal Negro.

I veicoli non potranno transitare inoltre dalle ore 7 del giorno 19 maggio e fino a cessate esigenze (termine della manifestazione) nei varchi di accesso al centro storico (dalla circonvallazione esterna PUT verso area interno mura), dalle ore 9 alle ore 11 del giorno 19 maggio il tratto di circonvallazione esterna compreso tra porta San Tomaso e ponte De Fero (ovvero viale F.lli Cairoli viale G. Oberdan) v.le Trento Trieste (fino a ponte de Fero) con prefiltri di deviazione su tutti gli assi viari confluenti al tratto di PUT interessato.

Nella giornata di sabato 18 maggio non si svolgerà il mercato centrale cittadino.

PARK&BUS – NAVETTA MOM

Per chi raggiunge la manifestazione in auto sarà possibile usufruire del servizio park&bus realizzato in collaborazione con l’azienda dei trasporti MOM.

I parcheggi scambiatori sono per la zona Treviso Ovest il Park Mercato Ortofrutticolo (via Castellana) e per la zona Treviso Nord il Park Sant’Artemio di via Cal di Breda.

Da qui partiranno i bus navetta (ogni 10 minuti) per raggiungere la partenza con i seguenti orari: l’andata dalle 6.30 alle 8.30 e il ritorno dalle 11.30 alle 13.30.

Oltre a quest’ultima partenza di rientro sarà comunque possibile utilizzare i servizi urbani, Linea 7 per Park S.Artemio e Linee 11 e 21 fermata Piazzale Pistoia.

Sarà possibile acquistare il biglietto andata/ritorno direttamente al parcheggio dal personale MOM (costo totale 4 Euro, per due biglietti urbani).

Le navette permetteranno di raggiungere agevolmente la zona di partenza/arrivo. Sono previste due fermate provvisorie: da/per park S.Artemio in via Nino Bixio; da/per park Mercato ortofrutticolo in viale Cairoli.

Per chi arriva nei giorni precedenti la manifestazione o si trattiene a Treviso è comunque a disposizione anche il biglietto turistico Treviso Card 2 o 3 giorni (5 e 7 euro).

I titoli di viaggio consentono di utilizzare tutti i servizi urbani, inclusa la navetta Treviso Link da e per l’aeroporto Canova.

PARCHEGGI CONSIGLIATI:

Sono consigliate le seguenti aree park:

Park Cittadella Istituzioni, viale della Repubblica 13

Park via Lancieri di Novara, via Lancieri di Novara

Park Stadio, Parcheggio Pubblico “Omobono Tenni”, via Castello d’Amore

Park Dal Negro, Via Venier 53

Metropark Stazione Ferroviaria, viale Trento e Trieste 8

Cavalcaferrovia Stazione Ferroviaria

Park Condominio Appiani, via Giuseppe e Luigi Ulivi 26

Park riservato ai Disabili, via Castello d’Amore 2/D