Torna la Festa della Cultura saviglianese

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

LA MAPPA DI SAVIGLIANO

DOVE TROVARE TUTTI I LUOGHI

DELLA MANIFESTAZIONE

24/25/26

MAGGIO

Museo

Civico Olm

Un lungo

week-end

dedicato

al teatro,

alla storia,

all’arte,

al cinema,

alla pittura

alla poesia…

via San Francesco

zza o

pia Pietr

corso Roma

7 Ucnhivioesrstrito 3

piazza

del Popolo

piazza

Cesar

Battis

Casimza

Turletiro

piazza

Santa

9 Pal

Muratori Cravetta

8 Pal

Taffini

via San’Andrea

Chiesa di

Sant’Andrea

Città di

SAVIGLIANO

Ass. alla Cultura e Turismo

Le Associazioni della Consulta Cultura

e Promozione del Territorio si presentano alla città con

numerosi eventi tra cui momenti musicali

e concerti, reading di poesia, esposizioni artistiche,

proiezioni e filmati.

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Cultura 0172.710235 – 710222

Grazie al contributo di

FESTA della

CULTURA

SAVIGLIANESE

TEATRO MILANOLLO – Piazza Casimiro Turletti

VENERDÌ 24, ore 21.00

Spettacolo Teatrale “I GIORNI DI GIUDA” INTERVISTA MARZIANA A

PAOLO BORSELLINO

A cura di F. Vitale e M. Borsellino; partecipazione al testo e regia A. Butera;

con M. Feo, C. Biondolillo e G. Nicolosi. Butera ha immaginato quell’intervista

mai realizzata a Borsellino ed ha chiesto a Francesco Vitale di scrivere le

domande che avrebbe voluto fare al magistrato. E le risposte… A rispondere

è stato Manfredi Borsellino, figlio del Giudice, ed oggi funzionario della Polizia

di Stato. 35 domande che mettono in risalto soprattutto l’uomo, il padre, il

marito, il ragazzo oltre che naturalmente l’uomo di Stato Paolo Borsellino.

Ingresso libero, con assegnazione posti, presso l’ufficio Cultura in via

Sant’Andrea 53, dal lun. al giov. dalle ore 9 alle ore 12 a partire dal 6 maggio.

SABATO 25, ore 17.00

MILANOLLO, IL NOSTRO TEATRO, UN MONUMENTO NAZIONALE

Storia, arte… persone. Appuntamento in platea Teatro Milanollo

A cura dell’Associazione Rotary Club Savigliano

DOMENICA 26, ore 21.00

Spettacolo Teatrale “FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ”

Tratto dal libro di Liliana Segre e Daniela Palumbo. Con Margherita Mannino

Regia Lorenzo Maragoni. Ingresso libero

RIDOTTO TEATRO MILANOLLO – Piazza Casimiro Turletti

SABATO 25, ore 15.30

Reading Poetico “POETI SAVIGLIANESI… QUESTI SCONOSCIUTI”

Presenta Antonio Scommegna, Presidente Associazione Culturale Cenacolo

C. Rebora. Leggono i poeti e soci del Cenacolo C. Rebora. Spazi musicali a

cura del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio. Ai presenti omaggio poetico.

PIAZZA CASIMIRO TURLETTI

SABATO 25, ore 9.00

COLAZIONE LETTERARIA

Letture sulle Sorelle Milanollo a cura di Voci Erranti

Durante l’evento il Caffè Intervallo offrirà ai presenti la colazione

VIA DEL TEATRO

SABATO 25

Durante tutta la giornata, Via del Teatro si trasformerà nella VIA DEGLI ARTISTI

con l’esposizione di pannelli che racconteranno i 160 anni di vita del locale giornale

Il Saviglianese

PIAZZA SANTA ROSA

SABATO 25, dalle ore 10 alle ore 19 (lato Torre Civica)

“RILEGGIMI”

Mercatino del libro usato a cura della Biblioteca Civica L. Baccolo

SABATO 25, ore 21.00

TORINO POPS ORCHESTRA IN CONCERTO CON LA WHIS YOU LOVE BIG BAND

L’orchestra, diretta da Gigi Mucciolo propone un viaggio pindarico sulle onde della

musica “Funky-pop” internazionale ed una selezione di evergreen italiani dagli anni

’70 ad oggi.

DOMENICA 26, ore 10.30

Esibizione SBANDIERATORI a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici Principi

D’Acaja Fossano e sfilata del Complesso Bandistico Città di Savigliano diretta dal

Maestro Dante Costamagna

TORRE CIVICA

SABATO 25, ore 10.00

PER SEMPRE TUA, LAURA. IL MONDO DI LAURA SANTA ROSA NATA CRAVETTA

Nel corso della storia troppe donne sono state solamente figure di sfondo. Laura è

una di queste: un nome in un albero genealogico di prestigio come quello della

famiglia dei Conti Cravetta; un matrimonio tardivo con un esponente del casato

Derossi di Santa Rosa; una maternità trovata per dare continuità alla famiglia; una

morte improvvisa e prematura. Dagli archivi Marenco di Santa Rosa, Derossi di Santa

Rosa e Cravetta di Villanovetta inizia il viaggio nel mondo di Laura Cravetta di

Villanovetta alla scoperta di due famiglie che hanno fatto la storia di Savigliano tra

fine ‘700 e primo ‘800.

SALA ANTICO PALAZZO COMUNALE, Via Miretti

SABATO 25, ore 11.00

UN FIORDALISO MI SORRIDE Si schiudono i petali e fioriscono racconti

A cura Gruppo di scrittura e lettura Dico Bene! e Voci Erranti

SABATO 25, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 .00 alle ore 18.30

PROIEZIONE VIDEO “I GIOVANI E LA NOSTRA CITTÀ”

Attraverso la proiezione di un video gli allievi dell’indirizzo Tecnico dell’IIS “Arimondi

Eula” raccontano i luoghi della Nostra Città preferiti dai giovani.

PALAZZO TAFFINI, Via S. Andrea

SABATO 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PICCOLA PERFORMANCE TEATRALE QUESTIONI SERIE… MA NON TROPPO

La Comp. Teatro Piemontese El Fornel presenta a ripetizione scene tratte da

spunti di vita quotidiana cercando di solleticare ironicamente gli animi

SABATO 25, ore 18.30

FESTIVAL PIANISTICO 7^ edizione

Concerto con Pietro Beltramo, pianoforte.

In collaborazione con Civ. Ist. Mus. GB Fergusio, Conservatorio G. Verdi Torino e

Fondazione Casa Delfino Cuneo. Ingresso libero

SABATO 25, ore 18.00

CANTI DELLA GUERRA E… NON SOLO

Corale Alpina Rino Celoira, orchestrata dalla direttrice Silvana Ferrero

CHIESA SANT’ANDREA ABATE, Via S. Andrea

CHIOSTRO UNIVERSITÀ – Convento Santa Monica

SABATO 25, ore 15.00 /18.30

“PASSEGGIANDO PER SAVIGLIANO… In crescendo!!”

Crescere a Savigliano, dalla scuola dell’infanzia alla scuola Secondaria di I

Grado, migliorando l’ambiente con esperienze artistiche e musicali (a cura

del percorso Musicale dell’Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa e delle

scuole dell’Infanzia paritarie S. Cuore e S. Maria della Pieve)

SABATO 25, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

VISITA GUIDATA AI GIARDINI DEL CHIOSTRO

Gli allievi dell’indirizzo Tecnico del Turismo dell’Istituto Scolastico “CravettaMarconi” guideranno il visitatore all’interno del giardino raccontando alcuni

cenni storici e… non solo

DOMENICA 26, ore 21.00

Organi Vespera Rassegna Concerti Organistici

Ave Santissima Maria con Coro Vox Armonica

Elena Zegna (voce recitante), Eric Hallein (organo), Segio Daniele (direttore)

A cura Ass. Amici della Musica

PALAZZO MURATORI CRAVETTA, Via Jerusalem

SABATO 25, alle ore 15.00 e 16.30

INSOLITO E SORPRENDENTE: LO STORICO PALAZZO DEI CONTI CRAVETTA

In occasione della Giornata delle Dimore Storiche Italiane e dell’adesione per la prima

volta del Palazzo Muratori Cravetta all’iniziativa, si aprono le sue porte per una visita

dedicata che vuole porre l’attenzione alle origini della famiglia e ripercorrere allo

stesso tempo gli eventi che avvolgono la vicenda della morte del Duca Carlo

Emanuele I di Savoia.

Visita guidata a cura dell’Ufficio Turistico IAT, con partenza da piazza Santa

Rosa, al massimo numero 25 persone per gruppo.

SABATO 25, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

MOSTRA “L’ESSENZA DEL COLORE” a cura di Massimo Ricci

SABATO 25, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

VISITA GUIDATA AI GIARDINI DI PALAZZO CRAVETTA

Gli allievi dell’indirizzo Tecnico del Turismo dell’Istituto Scolastico “CravettaMarconi” guideranno il visitatore all’interno del giardino raccontando alcuni

cenni storici e… non solo.

PIAZZA MOLINERI (piazza San Pietro)

SABATO 25, ore 9.30

TOUR GUIDATO IN BICICLETTA

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII guideranno i

visitatori in bicicletta attraverso un percorso alla scoperta delle scuole del

loro comprensorio. Partenza davanti alla secondaria Marconi e direzione

Primaria Borgo Pieve dove sarà proposto all’interno del cortile una gimcana

in bicicletta, percorso di abilità e destrezza.

ANGOLO DEL CUORE A SCUOLA

All’interno della scuola primaria, nell’aula multisensoriale verrà proposta

l’attività “Un assaggio del Piemonte”. Esplorazione della nostra Regione

attraverso l’Arte, la Musica, l’Economia e la Cucina.

VISITE GUIDATE ALLE MERIDIANE DI S. MARIA DELLA PIEVE

Per chi lo desidera gli allievi propongono una visita guidata alle Meridiane

di Santa Maria della Pieve

CONCERTO BAND “ALTER EGO”:

SABATO 25, ore 18.45 – Chiostro Chiesa di San Pietro

Performance musicale “IN CONCERTO CON GLI EX” che vede collaborare

alcuni allievi delle classi terze della secondaria dell’Istituto Comprensivo

Papa Giovanni XXIII con alcuni ex-allievi dell’Arimondi Eula

VISITA GUIDATA AI GIARDINI DEL CHIOSTRO

SABATO 25, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Chiostro Chiesa di San Pietro

Gli allievi dell’indirizzo Tecnico del Turismo dell’Istituto Scolastico “CravettaMarconi” guideranno il visitatore all’interno del giardino raccontando alcuni

cenni storici e non solo…

MUSEO CIVICO A. OLMO, Via S. Francesco

SABATO 25, ore 16.30

Saggio finale site-specific con gli allievi-attori del laboratorio “Attori in

Corso” 2023-2024 “PIRANDELLO E LA FOLLIA: Nulla è come appare” a

cura di Claudio del Toro, ass. Teatro e Società. Ingresso libero con

Presentarsi 20 minuti prima dell’inizio

CONFRATERNITA di SAN GIOVANNI, AGORÀ – Via Torino

Da SABATO 18 a DOMENICA 26

MOSTRA UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Inaugurazione mostra lavori eseguiti dagli iscritti ai laboratori

dell’UNItre di ricamo bandera e pittura per l’anno accademico

2023/2024

Inaugurazione: sabato 18 alle ore 16.00

Apertura: sabato 18 e 25, domenica 19 e 26 maggio

Orario: sabato 25/05 h 15/18.30, domenica 19 e 25 h 10/12.30 e 15/18.30

MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE, Via Coloira

SABATO 25, ore 10.00

“UN TRENO CARICO DI… FIORI”

Al termine della visita guidata, laboratori creativi per due fasce d’età: 18

mesi-3 anni, 4-11 anni e poi… tutti insieme sul trenino!