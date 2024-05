L’Aquila – Comunicato stampa illuminazione Fontana Luminosa per campagne sensibilizzazione malattie rare

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 L’Aquila, 15 maggio 2024

Solidarietà: Fontana Luminosa si illumina per campagna sensibilizzazione malattie rare

Domani, venerdì 17 maggio, la Fontana Luminosa sarà illuminata di rosso a seguito dell’adesione del Comune dell’Aquila alla giornata di sensibilizzazione sulla sindrome di Ehlers-Danlos di tipo Vascolare (vEds). L’iniziativa segue quella già attuata il 4 maggio scorso, giorno in cui il monumento fu illuminato con il colore arancione, a seguito all’appello lanciato dall’Associazione Italiana Sindrome Ehlers-Danlos (EDS) finalizzato alla sensibilizzazione della comunità su questa rara patologia e sui disturbi dello Spettro Ipermobile (HSD).

Domenica 19 maggio, invece, la Fontana Luminosa verrà illuminata di viola in occasione della giornata mondiale MICI, anche conosciuta come World IBD Day, dedicata alla ricerca e alla profilassi delle malattie infiammatorie croniche intestinali.