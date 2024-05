(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 FRIULI VENEZIA GIULIA, ANAS: AL VIA I LAVORI PER LA RIAPERTURA DELLA SS52bis A PALUZZA (UD)

* completata la progettazione e le procedure di affidamento

* la prima fase riguarderà la messa in sicurezza del costone roccioso

* riapertura prevista entro fine anno

Trieste, 16 maggio 2024

Anas ha consegnato all’impresa esecutrice i lavori per la riapertura della strada statale 52bis “Carnica”, chiusa in prossimità del Passo di Monte Croce Carnico in località Paluzza, in provincia di Udine, dopo il grave movimento franoso che lo scorso dicembre aveva interessato un’ampia area del costone roccioso danneggiando anche l’infrastruttura.

Il primo stralcio dei lavori riguarderà proprio la messa in sicurezza del costone. Gli interventi consistono nella rimozione dei volumi rocciosi pericolanti, anche con l’uso di esplosivo, nella realizzazione di nuove barriere paramassi e di un sistema di monitoraggio.

A seguire, saranno svolti i lavori di ripristino dell’infrastruttura stradale, gravemente danneggiata dalla frana, con l’obbiettivo di riaprire al traffico la SS52bis entro la fine dell’anno.

L’intervento è cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Ufficio Stampa

Direzione Comunicazione

[http://www.stradeanas.it/FirmaPostaAnas/Anas_SpA.png]

Via Monzambano, 10 – 00185 Roma

http://www.stradeanas.it

[http://www.stradeanas.it/FirmaPostaAnas/Facebook_Anas.jpg] @stradeanas [http://www.stradeanas.it/FirmaPostaAnas/Twitter_Anas.jpg] @stradeanas

[http://www.stradeanas.it/FirmaPostaAnas/Instagram_Anas.jpg] @stradeanas [http://www.stradeanas.it/FirmaPostaAnas/Linkedin_Anas.jpg] Anas SpA

[http://www.stradeanas.it/FirmaPostaAnas/Youtube_Anas.jpg] Anas SpA “Le strade dell’Informazione”