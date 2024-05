CS/SICUREZZA SUL LAVORO, USIC ORGANIZZA IL PRIMO CORSO “ZERO INFORTUNI”

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

gio 16 maggio 2024

*SICUREZZA SUL LAVORO, USIC ORGANIZZA IL PRIMO CORSO “ZERO INFORTUNI”*

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), per le giornate del 17 e 18

maggio, ha organizzato il primo corso online sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro. “Zero infortuni sul lavoro” è l’obiettivo delle due giornate

durante le quali i dirigenti USIC di tutta Italia verranno formati per

captare i rischi legati proprio alla sicurezza sul lavoro. “È il primo

corso su questo tema nel mondo sindacale militare – ha spiegato Davide

Satta, segretario nazionale aggiunto USIC e organizzatore dell’iniziativa –

Facciamo tutto questo perché per USIC la tutela del personale è un tema

centrale. Se si rispetta, la legge 81/2008 può essere garantita più

sicurezza a chi quotidianamente la fornisce ai cittadini per la tutela

della democrazia”.

*PER INFO E CONTATTI*

*Davide Satta – Segretario generale Aggiunto USIC *

https://usicc.it

*Twitter @Usicna**zionale*