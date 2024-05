Notte Europea dei Musei | Palazzo Collicola, Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Museo delle Scienze e del Territorio

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Spoleto, sabato 18 maggio 2024

dalle 19.30 alle 23.00

Palazzo Collicola, piazza Collicola 1

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, via dei Santi Giovanni e Paolo 5

Museo delle Scienze e del Territorio, largo Ermini

In occasione della Notte Europea dei Musei 2024 che si terrà sabato 18 maggio, tre dei Musei Civici di Spoleto rimarranno aperte in via straordinaria dalle 19.30 alle 23.00: Palazzo Collicola, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, il Museo delle Scienze e del Territorio. Si tratta di un’opportunità speciale per visitare le tre sedi al di là del tradizionale orario, in una suggestiva cornice notturna e al prezzo simbolico di 1,00 €.

Multidisciplinarietà e coinvolgimento di pubblici diversi sono le cifre principali dell’iniziativa, che offrirà ai visitatori un ricco programma. A Palazzo Collicola sarà possibile ammirare di nuovo la scultura Octetra, realizzata da Isamu Noguchi nel 1968, e recentemente oggetto di un intervento di manutenzione: si tratta di un’opera profondamente legata alla città, che sarà ricollocata su un basamento all’esterno del museo, diventandone così un vero e proprio biglietto da visita e tornando a essere parte integrante dello spazio pubblico della città, per la quale era stata concepita. Questo momento sarà accompagnato da un intervento musicale a cura dell’associazione Spoleto Musica. A seguire, il programma prevede visite guidate alla mostra Infinita infanzia, con il curatore e direttore dei Musei Civici Saverio Verini, e la performance Traum, dell’attrice e performer Giorgia F. Fiorentini con le musiche di Michele Mandrelli. Quest’ultima proposta, nata in collaborazione con La MaMa Umbria International, avrà luogo al Piano Nobile del palazzo, del quale la performance cercherà di mettere in evidenza lo splendore, evocandone la dimensione quasi onirica.

La Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, oltre all’apertura straordinaria, sarà teatro di una visita guidata a cura di Sistema Museo, che ne illustrerà la storia plurisecolare, a partire dallo straordinario ciclo di affreschi presente sulle pareti della chiesa. Anche in questa sede sarà dato spazio alla musica, grazie all’intermezzo musicale a cura dell’associazione Spoleto Musica, che proporrà un repertorio di Haydn e G. Ph. Teleman per flauto, violino e basso continuo.

Infine, anche il Museo delle Scienze e del Territorio offrirà al pubblico l’occasione di effettuare visite guidate speciali al patrimonio naturalistico conservato al proprio interno. Le visite, tenute dagli operatori di Int.Geo.Mod., permetteranno di conoscere da vicino la collezione geo-paleontologica e quella zoologica del museo, nate rispettivamente grazie ai contributi del conte Francesco Toni e del professor Bernardino Ragni.

È possibile partecipare alle iniziative in programma fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per questo, si raccomanda vivamente la prenotazione ai seguenti contatti:

Programma di Palazzo Collicola

ore 19.30: apertura porte e presentazione del nuovo allestimento dell’opera Octetraore 20.00: visita guidata alla mostra Infinita infanzia (durata 30’ circa)

ore 20.30: performance Traum (durata 25’ circa)

ore 22.00: visita guidata alla mostra Infinita infanzia (durata 30’ circa)

ore 22.30: performance Traum (durata 25’ circa)

ore 23.00: chiusura (ultimo ingresso ore 22.30)

Programma della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

ore 19.30: apertura porte

ore 21.00: visita guidata a cura di Sistema Museo (durata 30’ circa)

ore 21.30: intermezzo musicale a cura di Spoleto Musica (durata 15’ circa)

ore 23.00: chiusura (ultimo ingresso ore 22.30)

Programma del Museo delle Scienze e del Territorio

ore 19.30: apertura porte

ore 21.00: visita guidata a cura di Int.Geo.Mod. (durata 30’ circa)

ore 23.00: chiusura