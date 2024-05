(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

#Monzanews #meteo #maltempo

++Aggiornamento ore 19.45++

Monza, 15 maggio 2024. ++Aggiornamento ore 19.45++Prosegue il monitoraggio del Lambro in città: in via precauzionale il Sindaco ha firmato un’ordinanza per sospendere i mercati cittadini del giovedì previsti per domani in piazza Cambiaghi e in piazza Trento e Trieste.Dopo le ore 21.00, dopo il culmine di piena, verranno assunte le decisioni in merito alle attività scolastiche.