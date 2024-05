CS _ “Aspettando solo chi c’ha Fede”: tra ironia e colpi di scena, nuovo appuntamento con Federica Bertoni e i campioni dello sport su Sportitalia

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

appuntamento con Federica Bertoni e i campioni dello sport su Sportitalia*

*“Omaronna”, la nuova rubrica che arricchisce il prequel. Protagonisti

questa settimana Evaristo Beccalossi, Marco Di Costanzo, Rachele

Sangiuliano e Simone Buti.*

*Ufficializzati i nomi dei primi cinque ospiti della prossima stagione

autunnale: Jury Chechi, Alessia Orro, Dino Meneghin, Filippo Tortu e

Alessandro Michieletto.*

COMUNICATO STAMPA

Ci sarà dal ridere nel nuovo appuntamento di “ASPETTANDO SOLO CHI C’ HA

FEDE. Il lato umano dello Sport”. Il talk show condotto da Federica

Bertoni, tra i volti di punta del panorama sportivo, si arricchisce,

infatti, della nuova rubrica “Omaronna” con Omar Fantini che, con la sua

comicità, presenterà e racconterà i campioni dello sport in chiave ironica.

«Con Omar accade che ti trovi dal padel alla brace in un attimo, con

aperitivi molto alternativi e anche qualche ninja di passaggio. Per

scoprirlo, però, bisognerà seguire la nuova puntata su Sportitalia –

afferma Federica Bertoni, conduttrice, produttrice e Autrice di “Aspettando

chi c’ha Fede”- Tra una vis ironica e colpi di scena, scopriremo inoltre

un altro grande campione che sarà tra i protagonisti indiscussi della

prossima edizione».

“Aspettando Chi c’ha Fede”, l’avvincente prequel che anticipa e fa da

preview alla quarta edizione totalmente rinnovata di “Solo chi c’ha Fede”,

tra i programmi di punta del palinsesto autunnale 2024, è in onda ogni

mercoledì alle ore 19:30 su Sportitalia Tv (Canale 60 DTT – in streaming su

http://www.sportitalia.com. In replica alle ore 1.30 e alle 16 del giovedì. On

demand scaricando l’APP di Sportitalia). Non mancheranno le ‘chalalnge’

ironiche della meravigliosa Justine Mattera con la rubrica “Just in Time”,

nella quale sfiderà i campioni olimpionici in studio.

Anche i protagonisti di questa settimana passano da 3 a 4: ospiti del

salotto di Federica saranno il dirigente sportivo ed ex calciatore Evaristo

Beccalossi, il canottiere italiano Marco Di Costanzo, e gli ex pallavolisti

Rachele Sangiuliano e Simone Buti.

Ufficializzati anche alcuni dei grandi campioni della quarta edizione in

autunno: si racconteranno a Federica il “signore degli anelli” Jury Chechi

tra le special guest in autunno, la giovanissima pallavolista Alessia Orro,

Dino Meneghin ex cestista e dirigente sportivo italiano, Filippo Tortu

dalle Olimpiadi estive di Parigi 2024 al salotto di Federica, ed infine

Alessandro Michieletto il ‘golden boy della pallavolo italiana’.

Entertainment, leggerezza e divertimento si fondono al racconto intimo ed

empatico degli atleti, in cui emergono i valori dello sport, tra sfide,

sacrifici e superamento dei propri limiti.

Vita pubblica e privata si incrociano, fino a comporre un ritratto

autentico. «Protagonisti straordinari, che si raccontano oltre “il

personaggio” pubblico, lasciando emergere la propria umanità. Siamo

orgogliosi dello straordinario feedback registrato dal prequel, con un

pubblico sempre più fidelizzato, che segue con suspence anche le

anticipazioni della quarta edizione di “Solo chi c’ha Fede” – Federica

Bertoni, autrice, produttrice e conduttrice del talk show – Mi piace molto

utilizzare le interviste one to one ai grandi campioni sportivo perché ci

permette di entrare in empatia con persone che spesso ammiriamo. Il

risultato è sorprendente e diviene sempre fonte di grande ispirazione. E lo

sport diventa così strumento di rivalsa e rivincita sociale. Dalle imprese

sportive nascono grandi storie che tramandano grandi valori, che hanno il

potere di avvicinare le persone».

Lo Sport è soprattutto metafora di vita per Federica: «É etica – insiste –

Sono un’ex sportiva agonista di Volley e di tennis, mio padre è stato

campione del mondo di canottaggio con l’Italia e ha giocato anche a calcio

con il Messina in Serie A per un breve periodo. Sono cresciuta tra lo

sport, ho mangiato per tutta la vita pane e sport: avvertivo l’urgenza di

creare un progetto che parlasse dei sacrifici e degli enormi sforzi nella

vita per diventare un campione sportivo. Ho voluto raccontarlo in questo

Talk Show serale, con una band che suona dal vivo con lo stile di Letterman

che per me rappresenta assolutamente il genio indiscusso della televisione

e questa è la televisione che io voglio fare da sempre».

Quasi fosse una chiacchierata tra amici, Federica da perfetta padrona di

casa fa accomodare gli ospiti nel suo studio, trasformato in un salotto di

casa, e, in una intervista carica di pathos, li accompagna nel racconto

della propria storia ricca di verità, momenti chiave ed emozioni. Un

contesto molto “intimo”, in cui i protagonisti svelano aneddoti, passioni,

sogni e le difficoltà dei primi passi percorsi nel mondo dello sport,

lasciando venir fuori la persona che si nasconde il personaggio, fuori da

telecamere e campi da gioco.

