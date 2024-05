(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

ASCHIMFARMA (FEDERCHIMICA): PIERFRANCESCO MOROSINI ELETTO PRESIDENTE

Milano, 15 maggio 2024 – L’Assemblea di Aschimfarma – Associazione

nazionale dei produttori di principi attivi e intermedi per l’industria

farmaceutica, che fa parte di Federchimica, ha eletto alla Presidenza

Pierfrancesco Morosini, Amministratore Delegato e Presidente di Icrom, per

il triennio 2024-2027.

Morosini, da oltre 30 anni impegnato nel settore chimico-farmaceutico, si

è a lungo occupato di ricerca e sviluppo e successivamente ha ricoperto

differenti ruoli dirigenziali, dalla direzione commerciale alla direzione

generale, in aziende produttrici di principi attivi farmaceutici. Dal 2015

è Presidente e Amministratore Delegato di ICROM Srl.

Le imprese produttrici di principi attivi farmaceutici (API – Active

Pharmaceutical Ingredients) presenti sul territorio italiano, sono aziende

ad alta tecnologia, che classificano il nostro Paese, sia per fatturato

sia per numero di imprese (72 Aziende, 109 siti produttivi con circa

12.000 addetti), al primo posto a livello europeo.

Il fatturato del 2022 ha superato i 5 miliardi di euro, con una crescita

di circa il 12% rispetto all’anno 2021. L’elevata qualità degli API

italiani e l’affidabilità dei produttori sono riconosciuti a livello

mondiale, di fatti l’Italia esporta oltre il 90% delle produzioni in più

di 90 paesi. I principali mercati destinatari sono: Europa 48% (Germania,

Francia, Spagna), Stati Uniti 21%, Giappone 16%, Asia 9%. Il settore

italiano degli API è caratterizzato da alta capacità e specificità

produttiva (con copertura di oltre l’85% di tutte le molecole presenti sul

mercato, esclusi i farmaci biologici) e disponibilità di personale

altamente specializzato, è infatti in aumento il numero degli addetti

laureati ed in particolare è in crescita il numero del personale dedicato

alla ricerca e sviluppo e alla qualità.

L’Assemblea ha inoltre eletto Vice Presidenti: Gian Mario Baccalini

(Chemi) e Elena Marangoni (IMS).

