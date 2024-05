Comunicato stampa del Comune di Dolo di martedì 14 maggio 2024: Con il naso all’insù: un pomeriggio astronomico…e non solo!

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 *Con il naso all’insù: un pomeriggio astronomico…e non solo!*

Anche quest’anno torna l’evento dell’Assessorato alla Cultura nato in

collaborazione con il Gruppo Astrofili Salese.

Un pomeriggio alla scoperta dei pianeti, con giochi di fisica e

telescopi, osservazione guidata degli astri, postazioni con terra, luna,

sole gonfiabili, planetario virtuale e tanto altro.

Fino a sera sarà possibile ‘Con il naso all’Insù’ studiare le stelle.

L’evento a partecipazione libera e gratuita quest’anno sarà arricchito

da ‘Ricciolo di Luna’, spettacolo circense per bambini de Il Teatro

Viaggiante, alle 17:00 in zona Antica Conca. Spettacolo organizzato in

collaborazione con Arteven.

In Piazza Cantiere dalle 16:00, un’opportunità unica da non perdere!

Comune di Dolo (VE)

Settore V- Promozione culturale, sportello per il cittadino,

informazione, pubblica istruzione, transizione digitale

Ufficio Redazione Stampa e Web

Responsabile del settore Ilaria Morelli

Via Comunetto, 5

30031 Dolo (VE)