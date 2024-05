(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 *Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “Sblocco fondi di

coesione, vittoria per gli amministratori della Campania”*

*Anna Petta: “La determinazione di centinaia di cittadini e l’impegno del

Presidente De Luca portano alla vittoria per il futuro della nostra

regione”*

“La sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di sbloccare i fondi di

sviluppo e coesione rappresenta un momento di speranza per l’intera regione

e per tutti noi amministratori. La decisione del Consiglio di Stato è un

riconoscimento del diritto inalienabile dei cittadini campani a poter

usufruire di queste risorse vitali. È anche un segnale chiaro di assicurare

tali disponibilità economiche per lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno. La

situazione critica che molti Comuni stavano affrontando, con il rischio di

default o l’impossibilità di completare progetti cruciali, era diventata

insostenibile. Alcune delle nostre maggiori industrie culturali, importanti