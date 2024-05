“APERI-FREE” musica divertimento e cocktail analcolici. Giovedì a Firenze primo appuntamento. Si replica il 23 maggio

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 “APERI-FREE” musica divertimento e cocktail analcolici. Il 16 maggio prenderà il via il progetto voluto dal Comune di Firenze in collaborazione con il Servizio Dipendenze sui corretti stili di vita giovanili

Scritto da Ufficio stampa, martedì 14 maggio 2024

Firenze – Si svolgerà giovedì 16 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso il Centro Commerciale Coop.fi Firenze Le Piagge, il primo dei due appuntamenti del progetto “ APERI-FREE ”, un’iniziativa dedicata ai giovani con l’obiettivo di sensibilizzare sui corretti stili di vita e sui rischi legati all’uso di sostanze psicoattive legali ed illegali.

La proposta, promossa dal Comune di Firenze Quartiere 5 e dal Servizio Dipendenze dell’Ausl Toscana Centro, in collaborazione con Associazione Progetto Villa Lorenzi, Sezione Soci Coop Firenze Nord Ovest, Istituto Alberghiero Buontalenti, Polizia Municipale, Cooperative Co&So e Il Girasole, si prefigge di favorire nella popolazione giovanile, nonché in tutta la comunità, un’alternativa salutare dello stare insieme divertendosi, magari riuscendo a fare ugualmente tendenza mentre si sorseggia un ottimo cocktail analcolico.

Un segnale forte, teso alla sensibilizzazione riguardo abitudini di vita più sane e prive dei rischi connessi all’uso di alcool e droghe.

Un secondo appuntamento, previsto per giovedì 23 maggio, si terrà presso Coop.fi Firenze Novoli dalle ore 17.30 alle ore 19.30 .

Entrambe le iniziative sono gratuite e a ingresso libero.

