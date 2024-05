(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

Venerdì 17 maggio focus sul ruolo educativo dei nonni alla biblioteca

Ambiveri di Boccaleone

Il percorso per sostenere il ruolo educativo dei nonni di Boccaleone

prosegue anche in primavera. Dalle riflessioni della Rete di quartiere e

dei partecipanti agli incontri del mese di febbraio, è scaturita l’esigenza

di interrogarsi intorno al tema delle emozioni dei bambini e di come

gestirle: Emiliana Prisco di Associazione Atena aprirà le riflessioni

proprio su questo venerdì 17 maggio alle 17 presso la Biblioteca Betty

Le reti di quartiere sono luoghi in cui l’incontro tra diverse persone,

enti, associazioni permette di interrogarsi rispetto ai bisogni del