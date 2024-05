(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

Rho (MI) – La scuola dell’infanzia visita la locale Caserma dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, circa 90 bambini tra i 3 ed i 6 anni della Scuola dell’Infanzia “Filippo Meda” di Rho si sono recati in visita presso la locale Caserma Carabinieri, entrando in contatto per la prima volta con le Istituzioni dello Stato. Qui sono stati ricevuti dal Comandante del Gruppo, Colonello Gennaro CASSESE, dal Comandante della Compagnia, Maggiore Daniela NUZZO e dal Comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Luigi PINO, nonché dai componenti di tre reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri, molto vicini all’immaginario dei bambini, ossia da personale della locale Sezione Radiomobile di Rho, dei Carabinieri Cinofili di Casatenovo (LC) e del Nucleo Carabinieri a Cavallo di Monza e Brianza (MB).

Con loro grande meraviglia i bambini hanno potuto “ispezionare” le gazzelle dei Carabinieri, impegnate nel servizio quotidiano di “pronto intervento”, avendo anche l’occasione di azionare le sirene e accendere i lampeggianti come nelle situazioni di reale emergenza, nonché di accarezzare ed osservare da vicino due cavalli e due cani poliziotto, che giornalmente vengono impiegati nei servizi di ordine pubblico e di prevenzione e repressione del crimine, assistendo a delle vere e proprie simulazioni di impiego operativo nonché acquisendo informazioni e curiosità sulle modalità di selezione e addestramento di questi preziosi alleati dei Carabinieri.

La visita, che rientra fra le attività’ condotte a livello locale dal Comando Provinciale Carabinieri di Milano, finalizzata a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità, si è conclusa con le tante domande che i ragazzi hanno voluto rivolgere ai Carabinieri che li hanno guidati durante la visita.

Rho, 13 maggio 2024.