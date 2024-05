(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Quintessenza, appello ai saviglianesi: “Decorate i vostri balconi”

Per il 25° anniversario della kermesse, Comune ed Ente Manifestazioni

invitano la città ad abbellire balconi e giardini con fiori e piante

Il Comune di Savigliano e la Fondazione Ente Manifestazioni lanciano un appello ai saviglianesi in

vista di Quintessenza. Per la venticinquesima edizione della manifestazione dedicata alle erbe e alle

spezie – in programma domenica 19 maggio – l’invito alla cittadinanza è quello di addobbare e

colorare balconi e giardini con piante e fiori.

«“Decora il tuo balcone” – spiegano dall’Ente Manifestazioni – è un modo diverso per partecipare

collettivamente al quarto di secolo della kermesse, traguardo significativo. Oltre che per

festeggiare il “compleanno” di Quintessenza, questa sarà anche l’occasione per abbellire la città e

renderla un giardino fiorito, nei giorni precedenti la manifestazione ed anche in quelli successivi».

Per coloro che fossero sprovvisti di pollice verde, o alla ricerca di suggerimenti, sui canali social

della Fondazione Ente Manifestazioni saranno divulgati in questi giorni brevi “pillole” video su

quali piante fiorite scegliere e come prendersene cura.