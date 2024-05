Eslabones en la Cadena de la Paz: Intervista a Aurora Marcillo

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

A Seminario concluso il 27 aprile 2024, nel quale si sono celebrati gli sforzi e i contributi di ciascuno dei presenti, come preziosi Eslabones en la Cadena de la Paz, si passa subito dalle parole ai fatti

“La vostra dedizione e impegno sono stati fondamentali per promuovere la solidarietà e la pace nelle nostre comunità e oltre.



Come i premiati precedenti, ogni Eslabones en la Cadena de la Paz ha la responsabilità di nominare un nuovo Eslabon per unirsi a questa nobile causa. Le nomine sono un’opportunità per riconoscere coloro che condividono la nostra visione e i nostri valori, e che sono pronti a unirsi a noi nel nostro viaggio verso un mondo più pacifico e unito.



Pertanto, vi invito cordialmente a fare le vostre nomine e ad accompagnarci in questo importante evento. Attendiamo con interesse le vostre risposte e nomine, poiché la vostra partecipazione è fondamentale per rafforzare questa catena di solidarietà e pace”.

Questo comunicato è della dr.ssa Aurora Marcillo e diventa un omaggio aggiuntivo alla nomina, va visto come un modo di ampliazione dei partecipanti alla Cadena De La Paz che non preclude il suo spazio a nessuno, purchè l’identità dei segnalati sia considerata da Chi la propone, in linea con i comportamenti aderente ai principi della tutela dei Diritti Umani e della Pace.

Il Tour della Dr.ssa Marcillo e della Fondatrice Laura Monica Navarro ha proseguito a Bruxelles, a Parigi, Londra ed Amsterdam e ci auguriamo con lo stesso successo avuto a Milano.