(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *A GANGI, RADUNO DELLA SCUDERIA FERRARI CLUB PALERMO, TOUR PER I VICOLI DEL

BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA (2014) *

*Gangi, **1**3* *Maggio** 202**4*

*Gangi si tinge di rosso **e per un giorno diventa **Capitale delle Ferrar*

*i**. **I**l borgo madonita, **domenica scorsa, ha** ospit**ato** le

splendide rosse della Scuderia Ferrari Club Palermo. **Un corteo di vetture

sportive ha sfilato per le strade cittadine **sostando nella piazza

principale del paese**.*

*Tanta la curiosità degli appassionati del “Cavallino **rampante” **che

hanno potuto ammirare le vetture parcheggiate in piazza **del Popolo**.

Dopo l’accoglienza, curata dal sindaco Giuseppe Ferrarello, i ferraristi

sono stati accompagnati per una visita della città tra la** chiesa **di**

San Paolo, palazzo **Bongiorno, la** Torre dei Ventimiglia,** la chiesa

Madre **e** la cripta dei preti imbalsamati **per finire il tour con la vis*

*it**a del p**olo museale di palazzo Sgadari**.*

*“**Ringrazio il club Ferrari di Palermo* *e il suo presidente Pietro

Purpura **– ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – **per aver

scelto Gangi come metà del loro giro in Sicilia, **i**n un clima di festa e

grande partecipazione **è stata una occasione per far conoscere Gangi e le

sue bellezze artistiche ed architettoniche*”.

Il presidente della “Scuderia Ferrari Club di Palermo Pietro Purpura, nel

ringraziare per l’accoglienza ricevuta, ha detto: “Gangi è un paese

meraviglioso, la cura del bello e della pulizia sono davvero incredibili,

una Sicilia nascosta che merita di essere visitata”.

