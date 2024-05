(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

SORTEGGIO PLAYOFF DI SERIE C NOW:LE PARTITE DEL PRIMO TURNO DELLA FASE NAZIONALE

Prende vita negli studi Sky il programma delle sfide del 14 e del 18 maggio

Milano, 12 maggio 2024. In diretta SkySport24 ha preso vita la fase nazionale dei Playoff di Serie C NOW. Protagonista il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie C, Felice Evacuo, che ha sorteggiato le sfide del primo turno nazionale Playoff in programma, tra gara d’andata e ritorno, il 14 e il 18 maggio 2024.

Cinque le “teste di serie” del sorteggio: L.R. Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e Casertana, che sono state abbinate ad Atalanta U23, Triestina, Perugia, Juventus Next Gen e Taranto.

Le partite del primo turno nazionale Playoff

Perugia – Carrarese

Taranto – L.R. Vicenza

Triestina – Benevento

Juventus Next Gen – Casertana

Atalanta U23 – Catania

