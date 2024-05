(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024

*Portuali di Taranto e Gioia Tauro. Iaia (FdI), individuate le risorse*

“Abbiamo seguito con molta attenzione la problematica dei 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro ed oggi, possiamo affermare che le risorse per supportare i loro redditi ci sono. Nello specifico, i portuali che, da fine marzo non ricevevano l’indennità di mancato avviamento, potranno beneficiare di ulteriori fondi pari a 6,6 milioni di euro per garantire così il loro reddito fino a dicembre di quest’ anno. L’intervento in questione, secondo quanto stabilito dal Mit in sinergia con le autorità portuali interessate, non ricadrà sul decreto legge “1 Maggio” ma su quello “Coesione” del 7 maggio scorso che punta alla promozione dell’occupazione, attraverso l’utilizzo di 2,8 miliardi di euro del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e della misura 5 del Pnrr. Al contempo, sono previsti anche dei fondi per potenziare e migliorare le competenze dei lavoratori perché la loro formazione è fondamentale. In altre parole, la soluzione è davvero molto vicina”.

*Così on. Dario Iaia deputato FdI/ Presidente provinciale FdI Taranto*